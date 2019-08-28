2019/08/28 | 00:45

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الصين تعلن حجم استيرادها من النفط الايراني

الاربعاء

28

أب

2019 :

12:14 am

27

???? #دائرة_الجمارك_الصينية : حجم استيراد النفط من ايران في يوليو

تموز الماضي بلغ ٢١٦ الف برميل يوميا

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