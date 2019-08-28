بارزاني ومايك بينس يؤكدان هاتفيا على مواصلة الشراكة بين امريكا وكردستان

2019/08/28 | 00:55

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بغداد اليوم - اربيل

اجرى نائب الرئيس الامريكي، مايك بينس، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، وبحث الجانبان الأوضاع في إقليم كردستان والعراق.

وأكدا بارزاني وبينس خلال الاتصال، على "مواصلة الشراكة بين أمريكا وإقليم كردستان، وعلى أهمية التعاون والتنسيق بين إقليم كردستان والعراق ووجود آلية مشتركة لتحقيق ذلك وبمساعدة أمريكية لمواجهة مخاطر عودة الإرهاب للظهور".

وأشار نيجيرفان البارزاني، بحسب بيان لرئاسة الاقليم، إلى "تحسن علاقات الاقليم مع الحكومة الاتحادية العراقية، وإلى تحسن الوضع الاقتصادي لإقليم كردستان"، مشدداً على "استعداد الإقليم لحل كافة المشاكل مع الحكومة العراقية عن طريق الحوار واصفاً عمل اللجان شالمشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بالإيجابي".

كما أكد البارزاني بحسب البيان، على "الاستمرار في انتهاج سياسة إقليم كردستان المتمثلة في حماية ودعم المكونات الدينية والقومية لإقليم كوردستان والعمل على تعزيز ثقافة التعايش، كما أكد على تعاون ودعم الإقليم لتوفير الأمن وإعادة إعمار مناطق النازحين لتمكينهم من العودة إلى ديارهم".

واشار البيان الى ان بينس، "عبر عن شكره للرئيس نيجيرفان البارزاني وإقليم كردستان"، مؤكداً "تقدير وامتنان بلاده لدور البيشمركة في مقارعة الإرهاب وهزيمة داعش، كما وجه تحياته لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب".

وعبر أيضاً عن "ارتياح الإدارة الأمريكية لتحسن علاقات أربيل – بغداد وشدد على أن أمريكا ستستمر في التعاون ومساندة الطرفين في حل المشاكل والتصدي للإرهاب، كما أنها ستساعد إقليم كردستان في تقديم العون للنازحين والمكونات لإعادتهم إلى ديارهم".

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