نائب بالفتح يحذر من عدم اعلان الحكومة عن المتورط الرئيس بالاعتداءات ضد الحشد.. سيفعل ما هو أكبر

2019/08/28 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الثلاثاء 27 آب 2019، الحكومة العراقية من استمرار الصمت ازاء الكشف عن الجهة التي تقف وراء استهداف مخازن اسلحة وقيادات الحشد الشعبي، مؤكدا أن العراق تحول الى ساحة لتصفية الصراعات الإسرائيلية والأميريكية مع الدول المجاورة.

وقال الموسوي في حديث ان “الحكومة عاجزة تماما عن التعامل والتعاطي مع ملف الضربات الجوية التي تعرضت لها مخازن اسلحة الحشد الشعبي”.

واضاف ان “العراق للاسف الشديد تحول الى ساحة لتصفية الصراعات الاسرائيلية الامريكية مع الدول المجاورة للبلاد”.

واكد ان “استمرار تجاهل الحكومة لدعوات الكشف عن الجهة التي تقف وراء الاعتداءات ، سيعطي تلك الجهات حجة للاستمرار في التطاول على سيادة البلد وقواته المسلحة وفعل ما هو أكبر”.

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، أعلنت الأحد 25 ىاب 2019، عن مقتل مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن “طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)، ما اسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين”.

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة، استهدافت عجلتين تابعتين للحشد الشعبي، في مدينة القائم، عند الحدود مع سوريا.

وذكرت أن “‏طائرات إسرائيلية مسيرة، استهدف اليوم الأحد، عجلتين تابعتين للحشد الشعبي، في مدينة القائم، قرب الحدود العراقية السورية”.

وأضافت، أن “العجلتين تعودان للواء 45 في الحشد الشعبي”، مشيرة إلى أن “القصف الذي تبنته إسرائيل، اسفر عن مقتل اثنين احدهما قائد ميداني في الحشد الشعبي”.

وكان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم القوات الأميركية، الاربعاء (18 آب 2019) بأنها “المسؤول الأول والأخير” عن الهجمات التي جرت “عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات إسرائيلية حديثة”.

واتهم المهندس الأميركيين بـ”إدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية” إلى العراق لـ”تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية”، مهددا بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه من دون علم الحكومة العراقية على أنها “طائرات معادية”.

وانفجر الثلاثاء (19 اب 2019) كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، بعد أيام على انفجار كدس عتاد في معسكر “صقر” جنوبي بغداد، الذي يضم قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وقد أدى الحادث إلى اندلاع حرائق في مستودعات المعسكر، وانفلاق صواريخ وتطايرها عشوائيا مما تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.

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