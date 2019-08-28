2019/08/28 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر للمرة الأولى، وهي خطوة مشجعة لإنقاذ "الحاجز المرجاني الأميركي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).