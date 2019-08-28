في ذكرى وقوعها.. تعرف على أقصر حرب في التاريخ

2019/08/28 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في مثل هذا اليوم 27 أغسطس من عام 1896، وقعت الحرب الإنجليزية الزنجبارية وهي حرب قامت بين المملكة المتحدة وزنجبار استمرت المعركة 40

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