العرب.بين عالمية التبعية ومحلية الهزائم

2019/08/28 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب محمد فياض في قواعد اللعبة الدولية التي لاتعرف الإستقرار أو الثبات تتناقض المواقف وتتبدل الأدوار .بين اللاعبين الأساسيين والإحتياط.كل على حسب قدره ومايحوز أو يملك من معطيات.تخرج قوى وتتقدم أخرى.لكن تظل العناوين ثابتة وإن تغيرت الصياغات.ففي ظل الصراع القطبي بين معسكرين شرقي ( الإتحاد السوفييتي) وغربي ( الولايات المتحده) .والصراع على أشده ومناطق وميادين …

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