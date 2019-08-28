الحكيم يطالب الحكومة بمعالجة الفقر

2019/08/28 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، من تداعيات خطر الفقر في

العراق.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه: "مازالت التقارير الأممية والمحلية تؤكد تنامي نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في العراق وبلوغها ما يزيد على 20 % من اجمالي سكان العراق، وهذا جرس انذار ذو تداعيات خطيرة على حاضر ومستقبل بلدنا

وشعبنا".

وطالب "البرلمان والحكومة ولجانهما الاقتصادية والمالية بالإسراع في معالجة هذا التحدي وجعله على رأس الأولويات".

وأكد انه "ليس من المعقول ان يبقى المواطن العراقي يرزح تحت وطأة الحرمان ويعاني ندرة الفرص في ظل موازنات انفجارية وبلد يطفو على بحر من الخيرات والمؤهلات المادية والطاقات البشرية".

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