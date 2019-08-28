رئيس الجمهورية يشيد ببطولات جهاز مكافحة الإرهاب

2019/08/28 | 01:20

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بغداد / الصباح

أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بالبطولات التي سطرها جهاز مكافحة الإرهاب مع باقي تشكيلات قواتنا المسلحة في محاربة عصابات "داعش" الارهابية.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأن الرئيس صالح شدد، خلال استقباله، أمس الثلاثاء، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي الكناني، على "الطابع المهني والمعنوي المميز لقوات مكافحة الإرهاب الذي ساهم في استكمال النصر الناجز على الإرهابيين والتعجيل في انهيارهم".

وجدد صالح التأكيد على "ضرورة بناء قوات مسلحة وطنية ومهنية موحدة قادرة على مواجهة الأخطار الخارجية والتهديدات

الإرهابية".

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