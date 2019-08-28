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شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية حتى الساعة لم نتسلم أي تقرير يحدد الجهات الضالعة بقصف المقرات العسكرية


شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية حتى الساعة لم نتسلم أي تقرير يحدد الجهات الضالعة بقصف المقرات العسكرية
2019/08/28 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: CUdANOlKVG4

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