الدوري الإيطالي.. وعادت الحياة للمدرجات!

2019/08/28 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سجلت الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإيطالي "الكالتشيو" رقما قياسيا جديدا لم يحدث منذ 15 عاما تقريبا.

بلغ متوسط الحضور الجماهير للجولة الأولى

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