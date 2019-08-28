2019/08/28 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي ، اليوم الاربعاء، عن تحسن الخدمات المقدمة في عموم محافظات البلاد

وقالت الموسوي في حديث لـ"العهد نيوز"ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتصار الموسوي لـ"العهد نيوز": متسوى الخدمات المقدم في عموم البلاد "جيد") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنتصار الموسوي لـ"العهد نيوز": متسوى الخدمات المقدم في عموم البلاد "جيد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).