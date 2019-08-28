ديوان الرقابة المالية الاتحادي ينجز 1849 تقريراً

2019/08/28 | 01:52

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بغداد / الصباح

انجز الديوان الرقابة المالية الاتحادي للمدة من (2019/1/1 ولغاية 2019/6/30) ما مجموعه (1849) تقريرا رقابيا ونشاطا تدقيقيا.

واوضح تقرير للديوان اطلعت عليه " الصباح" ان "التقارير توزعت بين ( حسابات ختامية، نتائج إعمال رقابة وتدقيق، تقويم أداء وبرامج وسياسات، زيارات تفتيشية، تدقيق عقود، فضلا عن مهام الخاصة التي يكلف بها).

وبين ان "عدد التقارير الرقابية المنجزة بلغت (80) تقريرا على إعمال الرقابة وتدقيق على نشاط مجلس الوزراء، وعدد التقارير المنجزة (88) تقريرا على نشاط مجلس النواب وبلغ (731) تقريرا عن نشاط الجهات غير مرتبطة بوزارة و (4) تقارير خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات.

وتابع "اما بقية التقاريرالرقابية البالغة (1508) تقارير فكانت عن نشاطات وزارات الدولة الأخرى".



وأكد ان "الهدف من هذه التقارير كان لدعم عمل التشكيلات والوزارات وتصحيح أدائها لنشاطاتها من خلال الملاحظات والتوصيات التي تسفر عنها التقارير الرقابية، وحث الوزارات على الالتزام بالمعايير والمؤشرات المعتمدة الخاصة بها، بمعالجة نقاط الضعف والخلل التي كشفتها التقارير التدقيقية، ومحاولة للنهوض بمستوى أداء المؤسسات وحفظا للمال العام" .

في شأن آخر شارك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اجتماعات المنظمات الاجهزة العليا للرقابة المالية العربية والاسوية والدولية.

وأشار في تقريره الى عقد اتفاقيات تعاون وتفاهم متمثلة بـ (14) نشاطا للفترة من1/1 الى 2019/6/30 والتي تضمنت ( التدقيق التعاوني لمجموعة عمل البيئة ولجنة تنمية القدرات ولجنة المعايير المهنية ولجنة المخطط الستراتيجي ومجموعة عمل مكافحة الفساد وغسيل الاموال، وعقد اتفاقيتين تعاونية مع ديوان المحاسبة في المملكة العربية السعودية و دولة قطروعقد ورشة عمل تقويم اداء بالتعاون مع الجانب محكمة التدقيق

الهولندية ) .

وأعلن الديوان انشاءه مركزا تدريبيا باشر عمله في نيسان 2018 لتطوير وتدريب الموارد البشرية فيه، الى جانب تأهيل الجهات الخاضعة للرقابة، من خلال إقامة الدورات والبرامج والورش التدريبية، وتقديم الأفضل لبناء وتنمية مهارات الموارد البشرية ونشر المعرفة والثقافة المحاسبية والتدقيقية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات في الديوان ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأوضح "أنجز المركز التدريبي خلال المدة المذكورة (34) دورة تدريبية شارك فيها (872) متدرباً في موضوعات ( الرقابة والتدقيق، القانون، اللغة الانكليزية ،تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن دورة تدريب مدرب (TOT) شارك فيها 32 موظفا من الديوان، كما اعد المركز دليل مدرب ودليل مشارك عدد (2).

يذكر ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي يؤدي دوره الرقابي من خلال عمله في الرقابة والتدقيق على المال العام ان وجد ووفقا للقوانين والتعليمات ولمعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال والخاصة بكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وخاضعة لرقابته ويمارس عمله الرقابي بمهنية وحيادية وبموجب صلاحياته التي اقرها قانونه الخاص المرقم (31) لسنة /2011 ( المعدل ) وبشكل مستمر ومتفاعل مع المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية .

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