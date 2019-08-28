نقدم تعازينا الحارة لوفاة المرحومة اخت الرفيقة سليمة

2019/08/28 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفيقات العزيزات

الرفاق الاعزاء

تحية رفاقية حاره

بمزيد من الاسى والحزن نقدم تعازينا الحارة باسم جميع رفيقاتنا ورفاقنا في رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا الى الرفيقة سليمة والرفيق ابو فلاح لوفاة المرحومة اخت الرفيقة سليمة , نتمنى للمرحومة الذكر الطيب وللرفيقة سليمة والرفيق ابو فلاح واهلهم الصبر والسلوان .

رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا

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