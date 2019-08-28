2019/08/28 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jIIlhgFUjgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بيت_بيوتي | نصائح لوضع مكياج العيون) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بيت_بيوتي | نصائح لوضع مكياج العيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).