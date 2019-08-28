2019/08/28 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في واقعة أثارت الجدل والغضب في أوساط كرة القدم الأوروبية، وضع مشجعو ريد ستار بلغراد الصربي دبابة عسكرية خارج ملعب الفريق، وذلك قبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبابة أمام ملعب كرة قدم تثير الجدل!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبابة أمام ملعب كرة قدم تثير الجدل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).