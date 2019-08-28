2019/08/28 | 02:18

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شرطة الموصل تنقذ مواطن حاول رمي نفسه من على الجسر الرابع !

الاربعاء

28

أب

2019 :

01:58 am

17

شرطة النجدة تنقذ احد المواطنين من سكنة الرشيدية حاول رمي نفسه من

فوق الجسر الرابع الان

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