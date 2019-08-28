الدكتور فؤاد حسين :الكورد الغيليين بحاجة ماسة لوحدة الموقف ان استصعب عليهم وحدة الصف

2019/08/28 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء موسع هذا المساء 27 من آب في مكتب ممثلية اقليم كوردستان في بغداد للنخب الكوردية الفيلية من كافة التوجهات والميول السياسية والمستقلين مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و وزير المالية تم بحث ومناقشة جميع الامور المتعلقة بالكورد الفيليين.

وخلال اللقاء الذي حضره كل من الاستاذ شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاستاذ فارس عيسى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد والدكتور فرهاد نعمة الله نائب الامين العام لمكتب رئاسة الوزراء تحدث الدكتور فؤاد حسين باسهاب عن دور الكورد الفيليين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق المعاصر قائلا: لقد كان لابناء شريحة الكورد الفيليين دورا كبيرا ومميزا في جميع التنظيمات السياسية في العراق لاسيما دورهم الريادي في الحركة التحررية الكوردستانية و اسهامهم الفاعل في جميع الثورات من اجل حقوق شعبهم وامتهم الكوردية.

واشار الدكتور فؤاد حسين الى المرحلة الحالية في العراق وحالة الشتات التي يعاني منها الكورد الفيليين قائلا:ان حالة التشتت اصابت معظم المكونات والشرائح في المجتمع العراقي ومنهم الكورد الفيليين منوها الى ان المرحلة الحالية تتطلب من ابناء هذه الشريحة المهمة على الاقل وحدة الموقف ان استصعب عليهم تحقيق وحدة الصف.

كما تم خلال اللقاء فتح باب المداخلات و النقاش للحضور وتم عرض كل مايخص مشاكل ومعاناة ابناء الشريحة الفيلية بشكل شفهي ومدون واوعد السيد نائب رئيس الوزراء حل مايمكن منها بالتدريج مؤكدا على ضرورة استمرار التواصل و اللقاءات في المستقبل بغية ايجاد حلول لجميع المشاكل القانونية والحقوق الدستورية.

وكانت للهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين حضورا مميزا من حيث المداخلات وتقديم المطاليب بشكل مدون.

يذكر ان الشخصيات التي حضرت اللقاء مثلت النخب والطيف السياسي من جميع الميول والتوجهات من بغداد ومحافظة واسط ، فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين و مجموعة من المستقلين والاكاديميين ورؤساء العشائر والوجهاء.

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