2019/08/28 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية [12]: إذا مات الله، هل تغدو الحياة بلامعنى؟=============================آينشتاين قال: E=mc2ديكارت قال: "أنا أفكر، إذن أنا موجود".جودي أبو خميس قال: "ما حا لحا، وما حا بيحب حا".أما نيتشه فقد قال: "الله مات".إذا لم تكن تعرف من هو فريدريك نيتشه، خصوصاً إذا كنتً من المتدينين الملتزمين، لا غرابة إذن لو افترضت أنّ نيتشه يقولها بصورة تهكمية.قد يكون نيتشه مخادعاً بعض الش......

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