2019/08/28 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: npEG_trjFp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف تكون ممثلاً فى أقل من دقيقة؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف تكون ممثلاً فى أقل من دقيقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).