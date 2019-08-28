2019/08/28 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمطار تقتل 3 وتشرد عشرات الأسر في موريتانيا أدت أمطار غزيرة ضربت سيلبابي جنوب شرقي موريتانيا، إلى مقتل 3 أشخاص، كما تسببت في تشريد عشرات الأسر من سكان المدينة المنكوبة.وذكرت تقارير محلية أن الأمطار الكثيفة، التي شهدتها البلاد الساعات الماضية، أدت إلى انقطاع خدمات الماء والكهرباء عن المدينة، وعزلتها جراء تضرر أحد الجسور على الطريق الذي يربطها ببقية موريتانيا.وكان ناشطون موريتانيون تداولوا صورا على موقع "فيسبوك"، أظهرت حجم الخسارة التي سببتها مياه الأمطار في المدينة خلال الفترة الماضية، حيث أدت إلى تشريد سكان العديد من أحياء سيلبابي.وإن الحكومة تحركت للتدخل في سيلبابي، وتتجه الآن سيارات تحمل الخيم والمعدات الطبية لتقديم المعونات الأولية، كما تحركت قافلة من المهندسين لإعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالبلاد.من جهته دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية، السلطات الموريتانية، للتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول في سيلبابي.ونقل بيان صحفي للحزب، مطالبته بـ"فتح مركز لإيواء المتضررين، ووضع خطة إعمار سريعة، والعمل الجاد على وضع خطة مدروسة واستباقية لمواجهة مثل هذ النوع من الكوارث".ووجه الحزب نداء إلى كل الخيرين الوطنيين، والشركاء والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى المسارعة في تقديم العون لساكنة المدينة التي وصفتها بالمنكوبة، وفق نص البيان.

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