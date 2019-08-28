2019/08/28 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف: الاجتماع بين ترامب وروحاني "لا يمكن تخيله"استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، قائلا إن لقاء من هذا القبيل "لا يمكن تخيله".وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات أنه "حتى إن عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، فلن يكون هناك محادثات ثنائية" بين إيران والولايات المتحدة.وكان ظريف قال لموقع أخبار الحكومة الإيراني الرسمي خلال زيارته لفرنسا: "لقد قلت في بياريتز إن عقد لقاء بين الرئيس الإيراني وترامب لا يمكن تخيله حتى تعود الولايات المتحدة إلى 5+1 وتنفذ التزاماتها، وحتى ذلك الحين، لن يكون هناك محادثات ثنائية".وكان الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في مايو 2018 بسبب ما وصفته بـ"العيوب الكبرى" وسياسات إيران العدوانية في الشرق الأوسط وتدخلها في شؤون المنطقة.وقد وصل ظريف بشكل غير متوقع إلى بياريتز في فرنسا، وأجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون: "هل عقد لقاء مع روحاني في الأسابيع المقبلة واقعي؟"، أجاب الرئيس الأميركي: "نعم".وعبر ترامب عن اعتقاده أن روحاني سيكون أيضا مؤيدا لذلك، وأضاف: "أعتقد أنه يريد اللقاء.أعتقد أن إيران تريد تسوية هذا الوضع".وبعد يوم واحد من الزيارة بدا ماكرون وترامب متفائلين بعقد اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في المستقبل القريب.لكن ظريف قال أن كل ما قاله القادة الأميركيون والفرنسيون "هو شأنهم، لكن في رحلتي إلى بياريتز قلت إنه لن يكون هناك لقاء مع المسؤولين الأميركيين".

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