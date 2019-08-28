فاطمة ناعوت - الراهبُ … البون بون … الأخلاق

2019/08/28 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت كان هناك راعي غنم فقير، مشهودٌ له بالطيبة والخلُق والصدق والفضيلة، حتى كان الملاذَ إذا ما اختصمَ الناسُ في البلدة وطلبوا المشورة والحكمة.وفي أحد الأيام، عثر الرجلُ على خاتم مسحور، إذا وضعه في إصبعه، ثم أداره لليمين، اختفى عن الأنظار، ويُعاود الظهورَ إذا أداره في الاتجاه المعاكس.تبدّلت سماتُ الراعي الطيب، وتسلّل إلى القصر الملكي، متخفيًّا بخاتمه.قتل الملك، وتزوج الملكة، ثم استولى على العرش.هذا ......

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