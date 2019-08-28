سمية الخفاجي - حقوق الانسان بعد 16 سنة تقريباً من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة

2019/08/28 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمية_الخفاجي حقوق الانسان بعد 16 سنة تقريباً من بدء غزو العراق بقيادة الولاياتغزو عام 2003 وما تلاه من فوضى عارمة كانت له تكلفة باهظة على المواطنين العراقيين.على مدار السنوات الثماني السابقة، حصد العنف أرواح عشرات الآلاف من العراقيين وما زال الملايين يعانون من آثار انعدام الأمان.وأحرز العراق بعض التحسن مؤخراً إذ نأى بنفسه عن أعمال العنف في أوساط المدنيين التي ضيقت الخناق على البلاد، لا سيما في عام 20......

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