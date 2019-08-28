2019/08/28 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أعاد رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، ملف الميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا إلى الواجهة مجددا، مطالبا إياها بالانسحاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يقاتل العراقيون في سوريا.. لمحاربة داعش أم وقود حرب بين إيران وإسرائيل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يقاتل العراقيون في سوريا.. لمحاربة داعش أم وقود حرب بين إيران وإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).