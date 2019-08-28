إيران تتمنع عن لقاء ترامب

2019/08/28 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الرئيس الإصلاحي حسن روحاني تقريبا نفس سيناريو عرقلة المحافظين لذهاب إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي سنة 2015، إذ يدفع التيار المتشدد

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