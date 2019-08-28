حرب ترامب التجارية.. فوضى اقتصادية أم نهاية للمشاكل؟

2019/08/28 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية في حدوث اضطراب اقتصادي عالمي أكثر من حلها للمشاكل التي اتخذها الرئيس الأميركي ذريعة لشن

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