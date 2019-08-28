بوتين متفهم.. وأردوغان: محاربة الإرهاب ليست ذريعة لاستهداف المدنيين بإدلب

2019/08/28 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام قمة جمعت بينهما، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تفاهم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إجراءات لإزالة ما

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