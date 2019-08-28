2019/08/28 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يلاعب الرجاء البيضاوي ودياً الاربعاء يلتقي فريق الزوراء، الرجاء البيضاوي الاربعاء ودياً في معسكره المقام في مدينة الدار البيضاء المغربية.ويأمل مدرب الزوراء حكيم شاكر الإستفادة من معسكر الفريق في المغرب من خلال رفع الحالة البدنية للاعبين ونمو حالة الأنسجام من خلال المباريات التجريبيةوعلى صعيد متصل انضم لاعب وسط الفريق احمد فاضل الى معسكر الفريق بعد اتمامه مناسك الحج في الديار المقدسة.

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