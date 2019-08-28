2019/08/28 | 07:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن درجات وظيفية للمكون المسيحي أعلنت وزارة الداخلية، عن تخصيص درجات وظيفية ضمن ملاك الوزارة للمكون المسيحي.وذكر بيان لمكتب الوزير ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار كنيسة القديس كريكور المنور للأرمن الارثوذكس وسط العاصمة بغداد، والتقى رئيس الطائفة في العراق نيافة المطران {آفاك آسادوريان}.وأعرب الياسري في بداية اللقاء عن "سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس طائفة الأرمن الارثوذكس، مؤكداً على أهمية تعميق أواصر المحبة والاخاء بين أبناء الشعب الواحد بمختلف أديانهم وقومياتهم".وأوضح، إن "المسيحيين في العراق مكون أساسي في النسيج المجتمعي وهم ركن رئيس في حضارة وثقافة البلاد" لافتاً إلى إن "التنوع الذي يتميز به المجتمع هو أحد أسباب قوة وصمود الشعب العراقي بوجه التحديات".وأضاف الياسري إن "وزارة الداخلية هي العيون الساهرة لأجل أن ينعم المواطنون بالأمن والأمان ويمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وسلام ، معلناً في الوقت ذاته عن تخصيص درجات وظيفية ضمن ملاك الوزارة للمكون المسيحي".من جانبه فقد رحب نيافة المطران آفاك آسادوريان بزيارة وزير الداخلية، مثمناً هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقة الوطنية والأخوية.

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