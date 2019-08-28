2019/08/28 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي: شبهات فساد في عقود نفطية وشركة نفط الوسط تأخذ حقوق المحافظة قال محافظ واسط، محمد المياحي، "هناك مشاكل في عمل حقل نفط الأحدب وغاز بروم الروسية والرقعة الثامنة وشبهات فساد".وذكر المياحي "هناك عتب كبير على وزارة النفط والتقينا بالوزير لحسم ملف النفط في واسط لوجود تجاهل للمحافظات لادارة شؤونها بهذا الجانب".وأكد ان "واسط محافظة نفطية الا انه للأسف الشديد شركة نفط الوسط تأخذ حقوق المحافظة في وضح النهار باعتبار ان أكثر من 95% من نفط الشركة من واسط".وأشار المياحي الى ان "96% من ملاكات الشركة من خارج محافظة واسط ولا توجد عدالة إطلاقاً بهذا الجانب".

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