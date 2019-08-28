نيمار يفاجئ الجميع.. ويتجه للتمثيل

2019/08/28 | 08:44

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بعد أن اشتد الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جرمان، فاجئ النجم...

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