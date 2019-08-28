الجواهري: نصف إنتاج العراق من الغاز يحرق في الجو

2019/08/28 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان العراق يحصل على نحو 50% من الغاز الذي ينتجه في حين المنتج الاخر يحرق في الجو، لافتاً الى ان هذا الوقود اكثر من امانا للسيارات من البنزين.وقال الجواهري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمتلك ثلاثة ملايين قدم مكعب قياسي، والمستثمر من هذا الغاز عبارة […]

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