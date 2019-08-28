نائب عن سائرون: جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن مناقشة الاعتداء على الحشد

2019/08/28 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاربعاء، ان الجلسة الاولى للبرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل ستتضمن مناقشة موضوع القصف الذي استهدف الحشد الشعبي ومعسكراته بالطائرات المسيرة، لافتا الى الموضوع سيتم تدويله لدى الامم المتحدة والمجتمع الدولي.وقال عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك طلبات لعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن القصف الصهيوني للحشد […]

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