نصيف تحذر من بازار الدرجات الخاصة وتطالب الحلبوسي بالتدخل

2019/08/28 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الأربعاء، من “بازار خاص” بالدرجات الخاصة، لافتة الى ان هناك اسماء فاسدة وغير كفوءة تم تقديمها الى تلك المناصب في حين ابعدت الكفاءات عن ملف الدرجات الخاصة، مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتدخل لاعادة هيكلة هذا الملف.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البرلمان ارتكب خطيئة […]

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