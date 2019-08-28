2019/08/28 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق الشرطة حامل لقب دوري الكرة الممتاز للموسم الماضي شقيقه فريق الكويت بطل دوري فيفا الكويتي لكرة القدم في قمة كروية خليجية نارية في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يستهل مشواره اليوم في البطولة العربية بلقاء الكويت الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يستهل مشواره اليوم في البطولة العربية بلقاء الكويت الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).