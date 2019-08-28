شرطة كربلاء تعتقل 12 مخالفا لشروط الاقامة من العمالة الاجنبية

2019/08/28 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء اعتقال 12 مخالفا لشروط الاقامة من العمالة الاجنبية.

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