مقتل 3 من أفراد الأمن في انفجارين استهدفا نقطتي تفتيش في قطاع غزة

2019/08/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين.

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