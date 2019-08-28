2019/08/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى بـ “معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند لدى داعش في محافظة نينوى.وأوضح معن ، في بيان صحفي له ، أمس الثلاثاء , أنه ” خلال عملية أمنية نوعية وبعد المتابعة المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة ، تمكنت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير برمجيات داعش بيد القوات الأمنية +(صورة) النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير برمجيات داعش بيد القوات الأمنية +(صورة)) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير برمجيات داعش بيد القوات الأمنية +(صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).