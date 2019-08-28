2019/08/28 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة من كازاخستان توأما يفصل بينهما شهرين ونصف الشهر، بسبب حالة فريدة في جسمها، ويصف الأطباء الحالة بالمعجزة لأن كلا الطفلين على قيد الحياة وبصحة جيدة.وعادة ما يستغرق الحمل نحو 9 أشهر، ولكن هذا لا ينطبق على حالة ليليا كونوفالوفا من بلدة أورالسك في شمال كازاخستان، بالقرب من الحدود الروسية.وتعاني من حالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معجزة تحدث مرة كل 50 مليون حالة امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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