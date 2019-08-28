2019/08/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه تكوين صخري عائم عملاق، يُعتقد أنه ينبعث من أعماق المحيط الهادئ، مباشرة إلى أستراليا، ويرى البعض أنه قد يكون بمثابة شريان حياة للحاجز المرجاني العظيم.ويُعتقد أن حجر الخفاف العملاق البركاني، الذي يزيد حجمه عن 20 ألف ملعب كرة قدم، ناتج عن ثوران تحت الماء من أعماق قلب المحيط الهادئ، قبالة ساحل تونغا.ويعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صخرة بركانية عملاقة تتجه نحو أستراليا لإحياء الحاجز المرجاني العظيم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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