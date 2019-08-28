2019/08/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت ممثلية سماحة الشيخ المرجع اليعقوبي حفظه الله في باكستان بزيارة استغرقت يومين لإقليم السند، حيث اطلع الشيخ هادي حسين على أحوال المؤمنين وطلبة العلوم الدينية والقرآنية وبلغهم تحايا و دعاء سماحة الشيخ المرجع اليعقوبي حفظه الله الذي يتابع أحوال المؤمنين في العالم وباكستان مع تمنياته لهم بالتوفيق لطاعته ونصرة وليه الأعظم مولانا صاحب الزمان عجل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلية المرجع اليعقوبي في باكستان تنظم جولة على المؤمنين والمدارس الدينية والقرآنية في إقليم السند النعيم نيوز.

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