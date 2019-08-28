2019/08/28 | 09:01

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الرافدين يمنح قروض للقضاة لشراء سيارات بالتقسيط

قرر مصرف الرافدين، الأربعاء، منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون

دينار لشراء سيارات حديثة ومن مناشىء عالمية رصينة وبالتقسيط .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "ضمان القرض تقديم كفالة

القاضي اضافة الى موظف مدني من دوائر الدولة ويقوم الفرع باتخاذ

الإجراءات الأصولية تجاه المقترض والكفيل بما فيه مليء استمارة طلب

القرض ونموذج تعهد المقترض والكفيل وبشرط لايتجاوز مبلغ القسط

والفائدة الشهري (50 ‎%‎) من راتب الكفيل".وأشار إلى، أنه "يتم منح القرض بنسبة 80 ‎%‎ من سعر السيارة

المحدد".

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