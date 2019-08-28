الشهر المقبل إعلان نتائج تعيينات التربية في بغداد

2019/08/28 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حــددت مـحـافـظـة بــغــداد شـهـر ايــلــول المـقـبـل، مـوعـدا لـلاعـلان عـن قـوائـم المـقـبـولـين للتعيين على ملاك مديريات التربية الست بالعاصمة، فيما قررت مساواة المحاضرين من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الصباحي.

واوضح محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح صحفي، ان "المحافظة تتابع باستمرار عمليات الفرز الالكتروني للمتقدمين عـلـى الـتـعـيـين الـتـي تـجـري بـمـديـريـات التربية الـسـت بجانبي الـكـرخ والـرصـافـة، مبينا انها ستنجز عمليات الفرز لاختيار المتقدمين على التعيين خلال شهر ايلول المقبل، وذلك بحسب قـرار المحافظة ان تستمر عمليات الفرز التي بـدات مطلع الشهر الحالي، شهرا كاملا ليتم بعدها الاعلان مباشرة عن النتائج".وافصح عن "تعهد المحافظة باستيعاب الطلبة الاوائـل على الجامعات العراقية في التعيينات وكـذلـك تحديد نسبة 10 بالمئة مـن الـدرجـات لتعيين ذوي الشهداء من الدرجة الاولى حصرا والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضــحــايــا الارهــــاب والـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة وبـحـسـب الـنـسـب المــقــررة بـالـقـوانـين الـنـافـذة، وكذلك تحديد نسبة 15 بالمئة من الدرجات الى اصـحـاب الـشـهـادات العليا وخـمـس بالمئة من الـدرجـات لـذوي الاحتياجات الخاصة بحسب قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013".ونبه الجزائري الى انه وبعد الانتهاء من الفرز، سـيـتـم فـتـح بــاب الاعــتــراض لمــدة عـشـرة ايـام ضمن الوحدة الاداريـة، مشيرا الى انه لا يمكن الاعتراض على مستوى المديرية وذلك لحصول اختلاف في الاحتياج والمعدل والاختصاص.وعـلـى صعيد ذي صـلـة، اوضــح ان المحافظة وضـمـن خططها وبرامجها الـهـادفـة الـى دعم العملية التربوية بالعاصمة ورفع مستواها بما ينعكس على معدلات النجاح، فقد اتخذت قرارا بمساواة المحاضرين المستمرين بـالـدوام من خريجي الكليات الـسـانـدة والكليات والمعاهد الـحـكـومـيـة المـسـائـيـة بـأقـرانـهـم مــن خـريـجـي الكليات الحكومية الصباحية.ونـبـه مـحـافـظ بـغـداد الــى ان هــذا الــقــرار جـاء انـصـافـا لـهـذه الـشـريـحـة الـتـي قـدمـت الكثير مــن اجــل خــدمــة الـعـمـلـيـة الــتــربــويــة وبـشـكـل تطوعي ومجاني بغية سـد النقص الحاصل فــي الــشــواغــر لـجـمـيـع الاخــتــصــاصــات وفـي المـــدارس كـافـة، مـنـوهـا بــأن الــقــرار سيضمن جميع امتيازات هذه الشريحة بعد مساواتهم بأقرانهم اهمها قرار اضافة ست درجات لكل سنة بأمر اداري وبما لا يزيد عـن 18 درجـة لعام الاتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب تنفيذ الموازنة الاتخادية لعام 2019".انتهى

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