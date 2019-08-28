اطراف اقليمية تسعى لتخريب العلاقات بين بغداد وطهران

2019/08/28 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القنصلية الايرانية في محافظة البصرة جنوبي العراق أن بعض الأطراف الإقليمية تسعى الى تخريب العلاقات الراسخة بين العراق وايران....

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