تهديدات جوفاء أم جبهة حرب بالإنابة في لبنان؟

2019/08/28 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة توحي بوضع تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله موضع اختبار فوري، نفذ طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي غارات ضد

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