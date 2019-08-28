2019/08/28 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي فريق الزوراء، الرجاء البيضاوي الأربعاء ودياً في معسكره المقام في مدينة الدار البيضاء المغربية. ويأمل مدرب الزوراء حكيم شاكر الإستفادة من معسكر الفريق في المغرب من خلال رفع الحالة البدنية للاعبين ونمو حالة الإنسجام من خلال المباريات التجريبية.وعلى صعيد متصل ..انضم لاعب وسط الفريق أحمد فاضل إلى معسكر الفريق بعد إتمامه مناسك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..



مباراة ودية بين الزوراء والرجاء البيضاوي النعيم نيوز.

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