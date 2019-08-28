2019/08/28 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد متحف الأسلحة في الكرملين من أجمل متاحف روسيا.هنا تحفظ تيجان القياصرة الروس وأثوابهم الفاخرة وأروع الأسلحة إضافة إلى الهدايا التي قدمها السفراء الأجانب إلى حكام الدولة الروسية.ويقدم هذا المتحف عددا كبيرا من البرامج التعليمية للأطفال بصيغة الألعاب الممتعة، منها “صيد الأسد” في قاعات المتحف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كنوز متحف الأسلحة في الكرملين وألعاب صيد الأسد فيه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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