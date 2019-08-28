الهجرة تعلن عودة 93 لاجئا عراقيا من تركيا بشكل طوعي

2019/08/28 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة عودة 93 لاجئا عراقيا اليوم الثلاثاء من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الاسبوعية “للعودة الطوعية”.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن “مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد”.

واشار دوسة إلى ان الوزارة سجلت عودة (1,229) لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا.

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