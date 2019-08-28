قروض للقضاة بقيمة 60 مليون دينار من اجل شراء “سيارات حديثة”

2019/08/28 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قرر مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء، منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون دينار لشراء سيارات حديثة ومن مناشيء عالمية رصينة وبالتقسيط.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ضمان القرض تقديم كفالة القاضي اضافة الى موظف مدني من دوائر الدولة ويقوم الفرع باتخاذ الإجراءات الأصولية تجاه المقترض والكفيل […]

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