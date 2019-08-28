السلطات العراقية تقبض على 12 اجنبيا اغلبهم باكستانيون

2019/08/28 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء يوم الاربعاء عن القاء القبض على 12 مخالفا من العمالة الاجنبية اغلبهم يحمل الجنسية الباكستانية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان قوة امنية مشتركة من موارد قيادة الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات والامن السياحي وتحت إشراف القادة الأمنيين، شرعت بحملة امنية مكثفة امتدادا للحملات السابقة والتي تم الاعلان عنها.

واضاف البيان ان الحملة اسفرت عن القاء القبض على 12 مخالف من العمالة الأجنبية لشروط الاقامة اغلبهم من الجنسية الباكستانية،

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